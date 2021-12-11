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Haberler Ekonomi 100.000 TL anında hesaplara geçiyor! 60 ay vadeyle 6 ay ödemesiz olarak alabilirsiniz

100.000 TL anında hesaplara geçiyor! 60 ay vadeyle 6 ay ödemesiz olarak alabilirsiniz

Esnafa Destek Kredisi paketini duyuran Türkiye İş Bankası, 6 ödemesiz seçenekleriyle düşük faizli finansman sunmaya hazırlanıyor. Özellikle Covid &ndash; 19 salgını sonrasında işletmeleri için yeterli finansman elde edemeyen esnaflar, girdikleri dar boğazdan İş Bankası aracılığıyla sağlanacak kredi ile çıkarılmaları hedefleniyor. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçeneklerine sahip kredi desteğinden tüm esnaflar yararlanabilir.

takvim.com.tr
11.12.2021 15:40 - Son Güncelleme: 11.12.2021 15:40
100.000 TL anında hesaplara geçiyor! 60 ay vadeyle 6 ay ödemesiz olarak alabilirsiniz

İş Bankası Esnafa Destek Kredisi

Esnafa Destek Kredisi avantajlarıyla Türkiye İş Bankası'nın 6 ay ödemesiz ve %1,56'dan başlayan faiz oranlarına sahip kredi fırsatlarından tüm esnaf ve küçük işletmelerin yararlanması sağlanacak.

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100.000 TL anında hesaplara geçiyor! 60 ay vadeyle 6 ay ödemesiz olarak alabilirsiniz

Esnaf ve küçük işletmelerinin tüm nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sunulan kredi kapsamında ayrıca uygun ödeme seçenekleri de sunulmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi tüm vatandaşların 6 ay ödemesiz dönemli kredi fırsatından yararlanması mümkündür.

100.000 TL anında hesaplara geçiyor! 60 ay vadeyle 6 ay ödemesiz olarak alabilirsiniz

Toplamda 36 aya kadar vade seçeneklerinin sunulduğu kredi ile 6 aylık ödemesiz dönemli ve üstelik 3 ayda bir veya 6 ayda bir gibi taksit ödeme seçeneklerinin kullanılması sağlanacaktır.

100.000 TL anında hesaplara geçiyor! 60 ay vadeyle 6 ay ödemesiz olarak alabilirsiniz

Yüzde 1,56'dan başlayan faiz oranlarına sahip krediyi kullanmak için Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi olmak yeterlidir.

100.000 TL anında hesaplara geçiyor! 60 ay vadeyle 6 ay ödemesiz olarak alabilirsiniz

Esnaf Kredisi Hesaplama

Türkiye İş Bankası tarafından Esnafa Destek Kredisi paketi kapsamında, %1,56'dan başlayan faiz oranları ile kredi verilmektedir. İşletmelerin tercih edeceği kredi tutarına ve vade seçeneklerine göre farklı oranda hesaplamalar yapılması da mümkündür.

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