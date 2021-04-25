100.000 liraya kadar hemen hesaba geçiyor! Ceplerinizi bayram ettirecek müjde geldi! Kefil şartı dosya ücreti yok
Peş peşe açıklamalar geldi! Ceplerinizi bayram ettirecek müjde geldi! Kefil şartı dosya ücreti yok. İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir.
Bu nedenle de hangi bankaların kampanya yaptığı nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırıyor. Bankaların kimisi 50, kimisi 75, kimisi de 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor. İş Bankası'nın 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi fırsatı merak konusu oldu. Ayrıca Enpara'nın %1,69 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor.
Dönem dönem nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi tekliflerini mercek altına alıyor. Kredi çekmek isteyenler hangi bankanın en uygun krediyi verdiğini araştırıyor. Bu nedenle de bankaların kredi hesaplama araçları üzerinden faiz oranlarını mercek altına aldı. Bazı bankaların 100 bin liraya kadar 36 ay vadeyle kredi fırsatı dikkat çekti. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,69 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kampanyada yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Son olarak Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranını 1,64'ten 1,54 indirdi. Ayrıca İş Bankası da 90 güne varan ödemesiz kredi teklifiyle dikkatlerini üzerine çekti.