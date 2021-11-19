Son dakika faiz indirimi: 100.000-200.000 ve 300.000 TL konut kredisi hesaplama! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aylık taksitler
Son dakika faiz indirimi haberi: 100.000-200.000 ve 300.000 TL konut kredisi çekmek için yeni oranlar vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılmış olan faiz indirimleri güne damgasını vurdu. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.
3 kamu bankası ev alabilmek isteyen vatandaşları ilgilendiren müjdeli haberi paylaştı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan oluşturulan bildirime göre, 1 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde kredi faizi 1,29'dan 1,20'ye indirildi. Kredi çekmek isteyenler amacıyla bankalar yeni kampanyalar oluşturdu. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor. Geçen ayı on günlerinde kredi çekip ev alabilmek isteyenlere 1,29 konut kredisi olanağı sunulmuştu. Konut kredisinin düşmesi emlak piyasasını daha da canlandıracak. Yapılan indirim ev alabilmek isteyenleri sevindirirken başka bankaların kredi faiz oranlarında indirime gidip gitmeyeceği ise merak ediliyor.
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.2
HALKBANK
Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.58
Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61
Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29
Taşıt Kredisi (0 KM): 1,58
Taşıt Kredisi (2. El ): 1,60
VAKIFBANK
İhtiyaç Kredisi: 1.61
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29
Konut Kredisi Nedir?
Genelde kendi evim olsun düşüncesi, insanların ilk hayalleri arasında yer alır. Bunun nedeni de kendilerini ve geleceklerini güvende hissetme çabasıdır. Genellikle şahsına ait olmayıp, kirada oturan vatandaşlar bu mevzuya çok ilgi gösterirler. Bu bağlamda bankaların alternatifleri arasında tespit edilen konut kredilerinin de isteği yükselir.