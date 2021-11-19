Son dakika faiz indirimi: 100.000-200.000 ve 300.000 TL konut kredisi hesaplama! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aylık taksitler

3 kamu bankası ev alabilmek isteyen vatandaşları ilgilendiren müjdeli haberi paylaştı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan oluşturulan bildirime göre, 1 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde kredi faizi 1,29'dan 1,20'ye indirildi. Kredi çekmek isteyenler amacıyla bankalar yeni kampanyalar oluşturdu. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor. Geçen ayı on günlerinde kredi çekip ev alabilmek isteyenlere 1,29 konut kredisi olanağı sunulmuştu. Konut kredisinin düşmesi emlak piyasasını daha da canlandıracak. Yapılan indirim ev alabilmek isteyenleri sevindirirken başka bankaların kredi faiz oranlarında indirime gidip gitmeyeceği ise merak ediliyor.