10.000 ve 20.000 TL veriliyor! Borcunuzu dert etmeyin! QNB Finansbank, ING Bank, Vakıfbank, Ziraat Bankası borç kapatma kredisi!
Ve peş peşe açıklandı! Borcu olanlara güzel haber verildi. QNB Finansbank, ING Bank, Vakıfbank, Ziraat Bankası borç kapatma kredisi oldukça popüler... Borç kapatma kredisi sayesinde borçlarınızdan bir çırpıda kurtulabilirsiniz. Ayrıca tüm borçlarınızı tek çatı altında birleştirebilirsiniz. Daha önce farklı faiz oranları ile yada o günkü vade farkı ile çekmiş olduğunuz kredileri şimdiki imkanlar dahilinde borçlarınızı tek bir bankaya toparlayabilirsiniz. Dana önceleri 60 ay olan vadeler 2021 yılı itibarı ile en fazla 36 ay olarak belirlenmiştir. Bu kredinin genel kullanım olarak diğer adları ise "borç transferi" ve "borç birleştirme" kredisidir.
Değişik bankalarda çeşitli kredi ve kart borçları olanlar tüketiciler, bu borçlarını istemeleri dahilinde tek bir çatı altında toplayabilirler. Borç kapatma kredisi veren bankalar sayesinde farklı bankalarda bulunan mevcut borçlarınızı tek çatı altında toplaya bilirsiniz. Böylece, işlem fazlalığından ötürü zaman kaybı yaşamak zorunda kalmazsınız. Borç kapatma kredisi veren bankaların sağladığı ayrıca avantaj ise düşük faiz oranlarıyla kredilerinizi bir nevi yeniden yapılandırma yapabilmenizdir.
Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?
Borç kapatma kredisi veren bankalar sayesinde farklı bankalarda bulunan mevcut borçlarınızı tek çatı altında toplaya bilirsiniz. Böylece, işlem fazlalığından ötürü zaman kaybı yaşamak zorunda kalmazsınız. Borç kapatma kredisi veren bankaların sağladığı ayrıca avantaj ise düşük faiz oranlarıyla kredilerinizi bir nevi yeniden yapılandırma yapabilmenizdir. İşte sizlere önereceğimiz en iyi 6 bankamız.
Akbank
QNB Finansbank
Ziraat Bankası
Vakıfbank
İNG
Bu bankalar farklı bankalarda borçları mevcut olan müşterilerinin borçlarını kapatıp kendilerine tek bir kalem altında olacak şekilde kredi imkanı sağlamaktadır.
Borç Kapatma Transfer Kredisinin Şartları Nedir?
Borç kapatma kredisi için başvuru yapıldığı zaman sürecin işleye bilmesi için başka bankadaki borçlarının göz önünde bulundurulmaz iken mutlaka güncel kredi notu değeriniz sorgulanır. Şayet kredi notunuz risksiz bölgede ise ve gelir beyanınız tüm borçların taksitlerini ödeyecek seviyedeyse işlemler başlatılır.
Borç Kapatma Kredisi Kimlere Verilir?
Farklı bankalarda borçların tek bir bankaya toplanma işleminin başvurusu günümüzde hala ne yazık ki sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. İnternet yada cep telefonu üzerinden üzülerek söylemem gerekir ki başvuruda bulunamazsınız. Bu neden dolayı başvuru yapmak istediğiniz bankayı belirledikten sonra mecburen müracaat için ilgili bankanın bireysel iseniz bireysel müşteri departmanına esnaf iseniz ticari veya KOBİ müşteriler departmanına şahsen olarak başvurmanız gerekir.
Başvuru yapıldığı zaman banka çalışını sizin diğer bankalara olan borçlarınızı kendi ekranında görecektir. Şayet şartlara uygun iseniz yapmış olduğu ufak bir çalışma sonrasında size ne kadar kredi gerektiğini hesaplar. Bu hesaplama sonrası aylık ödeme miktarını da sizlere beyan eder. Şayet sizde kabul ederseniz karşı bankalara olan borçlarınızı EFT işlemi ile öder. Ödeme yapıldıktan sonra sizin de mutlaka borçlu olduğunuz bankayı arayarak durumu beyan etmeniz gerekir. Aksi taktirde yapılan EFT' deki tutar mevduat hesabınızda askıda kalır. Bu neden ile EFT işlemi sonrasında mutlaka mevcut bakiyeniz deki para ile borçların kapatılmasını talep etmelisiniz.