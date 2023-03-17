10.000 TL'ye yükseldi! EYT, SSK, Bağkur 1-2-3-4 Nisan 2023 emekli PROMOSYONU ZAMLI LİSTE! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi...
EYT'lilerin emeklilik başvuruları sonrası gözler bankalara çevrildi. Bu kapsamda kendi bünyesine müşteri çekmek isteyen bankalar maaş promosyonu yarışına girdi. EYT'liler başta olmak üzere emeklilere 10 bin liraya varan ödeme yolu açıldı. İlk maaşlar ödenene kadar açıklanan tuturlarda daha da artış yaşanması bekleniyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? Mart- Nisan ayı emekli maaş promosyonları ne kadar oldu 2023? İşte liste liste ödemeler...
17.03.2023 12:38 - Son Güncelleme: 17.03.2023 12:38
Emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını da seçebilen emekliler, 3 yıllık taahhüdün ardından promosyonunu alabiliyor.