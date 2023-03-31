10.000 TL'ye çıktı! EYT, SSK, Bağkur 1-2-3-4-5-6-7 Nisan 2023 emekli PROMOSYON ÜCRET LİSTESİ! 19 banka onayladı! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, PTT...
Nisan ayının gelmesiyle birlikte emekli promosyon kampanyaları hakkında aramalar hız kazandı. En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltilmesi ve EYT'lilerin nisan ayında maaş almaya hak kazanmasıyla bankalar promosyon rekabetini artırdı. Bu rekabetin arkasından nisan ayı fiyat listeleri tek tek paylaşıldı. Peki, Nisan 2023 en yüksek emekli promosyon ödemesi hangi bankada? İşte banka banka ödeme tablosu haberimizde!
31.03.2023 11:59 - Son Güncelleme: 31.03.2023 12:03
Bankalar nisan ayıyla beraber promosyon ücret listesinde değişikliğe gitti. EYT'lilerin de emekli olmasıyla birlikte rekabet kızıştı. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte detaylar...
Bankalar nisan ayında maaş almaya hak kazanacak 2 milyon 250 bin EYT'liyi kapmak için promosyon savaşında çıtayı 10 bin liraya kadar çıkardı.
En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından özel ve kamu bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı.