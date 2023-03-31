10.000 TL’ye çıktı! EYT, SSK, Bağkur 1-2-3-4-5-6-7 Nisan 2023 emekli PROMOSYON ÜCRET LİSTESİ! 19 banka onayladı! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, PTT...

Bankalar nisan ayıyla beraber promosyon ücret listesinde değişikliğe gitti. EYT'lilerin de emekli olmasıyla birlikte rekabet kızıştı. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte detaylar...