10.000 TL ayda kaç faiz geliri getirir? 25 Ağustos 2021 hangi banka ne kadar kazanç verir? İşte 32 ve 34 günlük faiz kazanç tablosu
10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Son yıllarda artan altın ve döviz kurları vatandaşları farklı yatırımlara yöneltmeye başladı. Toplu ölçüde parası olup bir yatırım gerçekleştirmek isteyenlerin en sık başvuru ettiği usul ise faizdir. Yatırım gerçekleştirmek isteyen kişiler en çok faizi hangi bankanın verilen inceliyor. Vadeli mevduat hesapları, hemen nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi amacıyla belirli bir vaktinin (vade) dolması gerektiği, bu vakit dolunca ise faiz getirisiyle eş güdümlü çekilebilen ya da diğer bir vadeye yatırılan hesap türüdür. İşte 32 ve 34 günlük faiz kazanç tablosu...
Ağustos ayının sonlarına geldiğimiz şu zamanlarda bankaların uyguladığı faiz oranları da merak ediliyor. Bu bağlamda devam eden koronavirüs salgını ardından mevduat müşterisini çoğaltmak isteyen özel bankalar yüksek faiz sunmaya devam etti. 32 günlük mevduat faiz oranlarının yüzde 19 oranlarına çıktığı görülüyor. Vadeli mevduat hesapları, hemen nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi amacıyla belirli bir vakitnin (vade) dolması gerektiği, bu vakit dolunca ise faiz getirisiyle eş güdümlü çekilebilen ya da diğer bir vadeye yatırılan hesap türüdür.
İş Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?
İş Bankası aylık faiz oranını %12.80 olarak belirlemiştir. Ancak bankanın uygulaması yatırım yapılacak miktara göre değişmektedir. Yatırılacak yutar ne kadar yüksekse o kadar yüksek faiz oranı uygulanır.
Halkbank 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?
Halkbank vadeli hesap faiz oranını %17,75 olarak uygulamaktadır.
Enpara 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?
Enpara online bankacılık uygulamasıdır. Uygulama aylık faiz oranını %15,50 olarak belirlemiştir.
ING Bank 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?
ING Bank aylık faiz oranını %18.50 olarak belirlemiştir.