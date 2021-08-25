10.000 TL ayda kaç faiz geliri getirir? 25 Ağustos 2021 hangi banka ne kadar kazanç verir? İşte 32 ve 34 günlük faiz kazanç tablosu

Ağustos ayının sonlarına geldiğimiz şu zamanlarda bankaların uyguladığı faiz oranları da merak ediliyor. Bu bağlamda devam eden koronavirüs salgını ardından mevduat müşterisini çoğaltmak isteyen özel bankalar yüksek faiz sunmaya devam etti. 32 günlük mevduat faiz oranlarının yüzde 19 oranlarına çıktığı görülüyor. Vadeli mevduat hesapları, hemen nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi amacıyla belirli bir vakitnin (vade) dolması gerektiği, bu vakit dolunca ise faiz getirisiyle eş güdümlü çekilebilen ya da diğer bir vadeye yatırılan hesap türüdür.