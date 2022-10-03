10.000 TL ATM'DEN ÇEKİN! Bankalar tarihi uzattı! 2022 Emekli promosyonunda SONBAHAR KAMPANYASI! Ziraat, Akbank, Garanti...
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, Ekim ayının gelişiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Bankalar, emekli promosyonu kampanyaları için son başvuru tarihini 30 Eylül gününe kadar uzatmıştı. Ekim emekli promosyonu ödemeleri Temmuz ayında uygulanan zammın ardından arttı. 500, 600 ve 700 TL olan emekli promsoyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar yükselirken kampanyaların son başvuru tarihleri de 30 Eylül tarihinde kadar uzatılmıştı. Ekim ayının gelişiyle birlikte bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi. İşte, 2022 Ekim güncel emekli promosyonları...
EMEKLİ MAAŞI HACZEDİLEBİLİR Mİ?
Ayrıca çok önemli konuya açıklık getiren Ağaoğlu, 'Birçok emekli kredi çekiyor, bu noktada bankalar kredi çeken emeklilere 'sen promosyon alamazsın' veya 'maaşını taşıyamazsın' gibi şeyler söylüyor, bu külliyen yanlıştır 'dedi.Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu konuda net kararı olduğunu belirterek, 'emekli maaşı hacize kabil olmayan varlıktır. Sen bunu teminat olarak görüp kredi veremezsin, ona da haciz uygulayamazsın.Emekli dilediği yere gidebilir. Engel görür ise bunu Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna ve yetkili yerlere şikayet edebilir' dedi.
DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.
Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL
1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.