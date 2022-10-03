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Haberler Ekonomi 10.000 TL ATM'DEN ÇEKİN! Bankalar tarihi uzattı! 2022 Emekli promosyonunda SONBAHAR KAMPANYASI! Ziraat, Akbank, Garanti...

10.000 TL ATM'DEN ÇEKİN! Bankalar tarihi uzattı! 2022 Emekli promosyonunda SONBAHAR KAMPANYASI! Ziraat, Akbank, Garanti...

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, Ekim ayının gelişiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Bankalar, emekli promosyonu kampanyaları için son başvuru tarihini 30 Eylül gününe kadar uzatmıştı. Ekim emekli promosyonu ödemeleri Temmuz ayında uygulanan zammın ardından arttı. 500, 600 ve 700 TL olan emekli promsoyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar yükselirken kampanyaların son başvuru tarihleri de 30 Eylül tarihinde kadar uzatılmıştı. Ekim ayının gelişiyle birlikte bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi. İşte, 2022 Ekim güncel emekli promosyonları...

takvim.com.tr
03.10.2022 09:37 - Son Güncelleme: 03.10.2022 09:37
10.000 TL ATM’DEN ÇEKİN! Bankalar tarihi uzattı! 2022 Emekli promosyonunda SONBAHAR KAMPANYASI! Ziraat, Akbank, Garanti...

Emekli promosyonu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bankalar yeni promosyon kararını art arda duyurdu. Emekli promosyonunda bankalar arasındaki yarış gün geçtikçe kızışıyor. Bazı bankalar daha fazla emekli müşterisi çekmek için yapılan kampanyanın süresini uzattı.

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10.000 TL ATM’DEN ÇEKİN! Bankalar tarihi uzattı! 2022 Emekli promosyonunda SONBAHAR KAMPANYASI! Ziraat, Akbank, Garanti...

EMEKLİ PROMOSYONU UZATILDI MI?

Özel bankalardan yapılan açıklamalarda emeklilerin 31 Ekim'e kadar promosyon başvurusunda bulunabilecekleri duyuruldu.

10.000 TL ATM’DEN ÇEKİN! Bankalar tarihi uzattı! 2022 Emekli promosyonunda SONBAHAR KAMPANYASI! Ziraat, Akbank, Garanti...

BANKA PROMOSYONLARI ARTAR MI?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 'Maaşı yüksek olan, maaşını hemen çekmeyen emeklilerin parası bankada daha çok kalıyor. Onların pazarlık gücü daha fazla oluyor. Çünkü bireysel pazarlık yapılıyor burada. Çalışanlar gibi değil.

10.000 TL ATM’DEN ÇEKİN! Bankalar tarihi uzattı! 2022 Emekli promosyonunda SONBAHAR KAMPANYASI! Ziraat, Akbank, Garanti...

EMEKLİ MAAŞI HACZEDİLEBİLİR Mİ?

Ayrıca çok önemli konuya açıklık getiren Ağaoğlu, 'Birçok emekli kredi çekiyor, bu noktada bankalar kredi çeken emeklilere 'sen promosyon alamazsın' veya 'maaşını taşıyamazsın' gibi şeyler söylüyor, bu külliyen yanlıştır 'dedi.Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu konuda net kararı olduğunu belirterek, 'emekli maaşı hacize kabil olmayan varlıktır. Sen bunu teminat olarak görüp kredi veremezsin, ona da haciz uygulayamazsın.Emekli dilediği yere gidebilir. Engel görür ise bunu Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna ve yetkili yerlere şikayet edebilir' dedi.

10.000 TL ATM’DEN ÇEKİN! Bankalar tarihi uzattı! 2022 Emekli promosyonunda SONBAHAR KAMPANYASI! Ziraat, Akbank, Garanti...

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

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