10.000-20.000 TL kredi 36 ay vade! 3 ay ödemesiz hesabına yatıyor! Faizler anı anına değişiyor! Bekleyen zarar ediyor!

İhtiyaç kredileri değişik kredilere göre daha ziyade düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için bu günlerde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Başka bir deyişle ferdin ticari amacı dışında kalan lüzumlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi müesseseler değil, sadece gerçek bireyler kullanabilir. Nakit para çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son vaziyet nedir araştırmalarına devam ediyor. Bu bağlamda 10.000-20.000 TL kredi 36 ay vadeyle 3 ay ödemesiz hesabına yatıyor

12.03.2021 08:46 - Son Güncelleme: 12.03.2021 08:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





