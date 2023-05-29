1000 TL harçlık BAŞVURU ve SORGULAMA EKRANI! Kurban bayramı harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

1000 TL bayram harçlığı başvuru ve sorgulama ekranı öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı müjdesi gündeme geldi. Öğrencilere bundan böyle dini bayramlarda 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Peki Kurban bayramı harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Bayram harçlığı kimlere verilecek? Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?