1000 TL harçlık BAŞVURU ve SORGULAMA EKRANI! Kurban bayramı harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Öğrencilere 1000 TL harçlık müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı müjdesini duyurmuştu. Bundan böyle emekliler gibi öğrenciler de bayram ikramiyesi alacak. Buna göre Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda yılda iki kez bayram ikramiyesi dağıtılacak. Peki Kurban bayramı harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere bayram harçlığı yattı mı, ne zaman yatacak? 1000 TL harçlık BAŞVURU ve SORGULAMA EKRANI!
1000 TL bayram harçlığı başvuru ve sorgulama ekranı öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı müjdesi gündeme geldi. Öğrencilere bundan böyle dini bayramlarda 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Peki Kurban bayramı harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Bayram harçlığı kimlere verilecek? Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ö deme tarihleri takvimi henüz belli olmadı.
ÖĞRENCİLERE BAYRAM PARASI VERİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaadin hazırlıkları sürüyor.
Açıklanacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak.
Buna göre, üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek.
"Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması öngörülüyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı ise 29 Temmuz'da idrak edilecek.