1.000 TL bayram ikramiyesi farkı hangi tarihte yatacak? Emekli ikramiye farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR, 4C...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 bin TL olarak ödenmeye başlanacağını duyurdu. Peki ikramiye farkı hangi tarihte hesaba geçecek?
Ramazan Bayramı'na Özel Emekli İkramiyesi Ödemeleri Başlıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı'na özel olarak emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi tarihlerini açıkladı. 2025 yılı için planlanan ödeme takvimi, her bir tahsis numarasına göre sıralanacak şekilde düzenlendi. Bu süreç emeklilerin bayram öncesinde alacakları destek ödemelerini önemli ölçüde hızlandıracak.
İlk Ödemeler 3 Bin TL Olarak Yapılacak
Ramazan Bayramı için yapılan açıklamaya göre emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri ilk etapta 3 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.
FARK TUTARI NE ZAMAN YATACAK?
Bayram ikramiyesi tutarının arttırılmasına yönelik kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra fark tutarlarının ödemesi gerçekleştirilecek.
Fark tutarlarının ne zaman yatırılacağına dair kesin bir tarih henüz belirlenmiş değil.
Teklif yasalaştığında bayram ikramiyesi ödemelerinin farkları da hesaplara yatırılacak.
Ödeme Tarihleri Tahsis Numaralarına Göre Belirlenecek
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri tahsis numarasına göre yapılacağı belirtildi.
İşte emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin alacakları ödeme tarihleri:
Tahsis Numarası 17, 18, 19 Olanlar: 24 Mart
Tahsis Numarası 20, 21, 22 Olanlar: 25 Mart
Tahsis Numarası 23, 24, 25, 26 Olanlar: 26 Mart
Bağ-Kur (4B) Kapsamında Aylık Alanlar: 27 Mart
Emekli Sandığı (4C) Kapsamında Olanlar: 28 Mart
Kimler Bayram İkramiyesi Alabilecek?
Bayram ikramiyesi ödemelerinden sadece emekliler değil aynı zamanda dul ve yetim maaşı alanlar ile yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalanan hak sahipleri de yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranlarına göre ikramiyelerini alacak. Örneğin, %75, %50 ve %25 oranında ikramiye alabilecekler.
Ayrıca maluller, iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlar, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller de bayram ikramiyesi alacak kişiler arasında yer alacak.