%100 zam! SGK, Bağkur’lu bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Emekliye şartsız, koşulsuz 4 bin TL ödeme! Yılda 2 kez hesaplara yatıyor

Emekli vatandaşlar bayram ikramiyesine kavuşuyor. Maaşların yatacağı tarih vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Henüz emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde zam oranlarının belli olmamasına rağmen gündeme bazı gelişmeler yansıyor. Bazı haber kaynaklarına göre, emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin lira olarak verilmesi üzerinde çalışıldığı bilgisi geldi. Peki, 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...