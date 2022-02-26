100 bin TL mevduat birikimi için 32 günlük 1.707 lira net kazanç almak mümkün! En yüksek mevduat faiz oranları belli oldu!

Mevduat faiz oranlarında düşüş devam eder iken birtakım bankalar doğrultusundan hala yüzde 20'nin üstünde destek veriliyor. En düşük yatırım oranından en yüksek yatırıma kadar kişilerin bu hesaplar yardımıyla en yüksek net kazancı elde etmesi sağlanacak.