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Haberler Ekonomi 100 bin TL mevduat birikimi için 32 günlük 1.707 lira net kazanç almak mümkün! En yüksek mevduat faiz oranları belli oldu!

100 bin TL mevduat birikimi için 32 günlük 1.707 lira net kazanç almak mümkün! En yüksek mevduat faiz oranları belli oldu!

Vadeli mevduat faiz oranları kişilerin birikimlerine değer katmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat düzeneğinin dışında 32 günlük vadeli hesapları da yüksek hoş geldin faizleri nedeniyle tercih etmeye başlayan çoğu vatandaş en yüksek oranları incelemeye başladı. Bankalar ise faiz yarışını geride bıraktı. Birçok banka doğrultusundan vadeli mevduat faiz oranları düşürülmeye başladı. Bu bankaları tercih edenler ise hala en yüksek mevduat getirisini alabilmek amacıyla müracaat yapabilecek. Oranlar daha da düşmeden müracaatınızı anında yapın! İşte 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları&hellip;

takvim.com.tr
26.02.2022 09:22 - Son Güncelleme: 26.02.2022 09:22
100 bin TL mevduat birikimi için 32 günlük 1.707 lira net kazanç almak mümkün! En yüksek mevduat faiz oranları belli oldu!

Mevduat faiz oranlarında düşüş devam eder iken birtakım bankalar doğrultusundan hala yüzde 20'nin üstünde destek veriliyor. En düşük yatırım oranından en yüksek yatırıma kadar kişilerin bu hesaplar yardımıyla en yüksek net kazancı elde etmesi sağlanacak.

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100 bin TL mevduat birikimi için 32 günlük 1.707 lira net kazanç almak mümkün! En yüksek mevduat faiz oranları belli oldu!

Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Bankaların vadeli mevduat faizleri güncellenmeye devam ediyor. Birçok banka doğrultusundan düşürülen faiz oranları arasından en yüksek oranlar ile birikimlerini değerlendirmek isteyenler ise araştırmalarına başladı.

100 bin TL mevduat birikimi için 32 günlük 1.707 lira net kazanç almak mümkün! En yüksek mevduat faiz oranları belli oldu!

Yüksek faiz oranlarının yanı sıra vadeli hesapları günlük bankacılık işlemlerinde de kullanılmasına imkân gerçekleştiren çoğu banka doğrultusundan cazip faydalar sunuluyor.

100 bin TL mevduat birikimi için 32 günlük 1.707 lira net kazanç almak mümkün! En yüksek mevduat faiz oranları belli oldu!

En yüksek mevduat faizlerine sahip bankalar:

  • ING Bank e – Turuncu Hesap: %20
  • Burgan Bank ON Hesap: %20,25
  • Alternatif Bank VOV Hesap: %20,50
  • HSBC Modern Hesap: %18,50
100 bin TL mevduat birikimi için 32 günlük 1.707 lira net kazanç almak mümkün! En yüksek mevduat faiz oranları belli oldu!
  • Fibabanka Kiraz Hesap: %19,50
  • Denizbank Vadeli Hesap: %19
  • Anadolu Bank Renkli Hesap: %19,25
  • Odeabank Oksijen Hesap: %18,50
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