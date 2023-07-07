100 bin işçiye torba yasada kadro geliyor! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmenlerin talepleri Meclis'te! Kıdem ve maaşlar artacak! O tarihte...
Emekli memur zamlarının belli olmasının ardından gözler taşeronların durumuna çevrildi. 1. torba yasa maddeleri oluşurken vatandaşlar emeklilik ve kadro düzenlemeleri için 2. torba yasayı bekliyor. Özellikle geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, taşeron işçilere kadro düzenlemesinin Meclis'in gündemine geleceği tarih merak konusu oldu. Peki, taşerona kadro ne zaman verilecek? Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmenler kadroya geçecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...
07.07.2023 09:47 - Son Güncelleme: 07.07.2023 09:47
Meclis'te Temmuz ayında yoğun bir gündem beklenirken, gözler taşerona kadro düzenlemesine çevrildi. Bu durum, uzun süredir kadro bekleyen milyonlarca vatandaşı umutlandırdı. Peki, Taşeron işçilere kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? Hakları ne olacak? İşte detaylar...
Torba yasada taşerona kadro var mı?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını açıklamıştı. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.
Taşeron işçiye kadro ne zaman Meclis'e gelecek?
Yeni Meclis'in açılmasının ardından gündeme gelecek ilk konunun taşerona kadro olması bekleniyor.