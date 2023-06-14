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Haberler Ekonomi 100 bin işçiye kadro müjdesi çıkıyor! Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! O tarihte...

100 bin işçiye kadro müjdesi çıkıyor! Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! O tarihte...

100 bin taşeron işçinin kadroya geçişi için geri sayım sona eriyor. Kabine'nin gündeminde taşeron işçilerin de olması heyecanı artırdı. Yapılacak düzenlemeyle beraber kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sıkıntıların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? Hakları ne olacak? Bir sonraki adımda TYP, belediye şirket işçilerine kadro çıkacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr
14.06.2023 18:20 - Son Güncelleme: 14.06.2023 18:20
100 bin işçiye kadro müjdesi çıkıyor! Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! O tarihte...

Bir süredir gündemden düşmeyen taşerona kadro beklentisi için araştırmalar hızlandı. 100 bin civarında olan taşeron işçinin kadroya alınmasıyla alakalı geçtiğimiz aylarda açıklamalar gelmişti. Peki, taşeron işçiye kadro verilecek mi? İşte tüm detaylar...

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100 bin işçiye kadro müjdesi çıkıyor! Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! O tarihte...

Taşeron işçiye kadronun ne zaman verileceği, kadro bekleyen binlerce taşeron işçi tarafından son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor.

100 bin işçiye kadro müjdesi çıkıyor! Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! O tarihte...

Konuya dair seçim öncesinde pek çok açıklama yapılmış fakat yasayla ilgili bir karara imza atılamamıştı. İşte, bu kapsamda son gelişmeler...

100 bin işçiye kadro müjdesi çıkıyor! Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! O tarihte...

90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti.

100 bin işçiye kadro müjdesi çıkıyor! Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! O tarihte...

Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.

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