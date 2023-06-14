100 bin işçiye kadro müjdesi çıkıyor! Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için talepler sıralandı! Kıdem için liste belirleniyor! O tarihte...
100 bin taşeron işçinin kadroya geçişi için geri sayım sona eriyor. Kabine'nin gündeminde taşeron işçilerin de olması heyecanı artırdı. Yapılacak düzenlemeyle beraber kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sıkıntıların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? Hakları ne olacak? Bir sonraki adımda TYP, belediye şirket işçilerine kadro çıkacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
14.06.2023 18:20 - Son Güncelleme: 14.06.2023 18:20
Bir süredir gündemden düşmeyen taşerona kadro beklentisi için araştırmalar hızlandı. 100 bin civarında olan taşeron işçinin kadroya alınmasıyla alakalı geçtiğimiz aylarda açıklamalar gelmişti. Peki, taşeron işçiye kadro verilecek mi? İşte tüm detaylar...
Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.