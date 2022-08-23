100 bin, 200 bin, 300 bin TL veriliyor! 2. el araç satın almak isteyen vatandaşların dikkatine! Başvurular başladı
Döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve dünya ekonomilerinin içinde bulunduğu kötü durum ülkemizi de etkiledi. Bu durum otomobil fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Ek olarak otomotiv sektörünü direkt olarak etkileyen çip krizinin de meydana çıkması, araba sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu noktada topa giren kamu kurumları, yüksek limitli nakit hizmetlerini duyurdular.
23.08.2022 11:36 - Son Güncelleme: 23.08.2022 11:36
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Kampanyası
Ziraat Bankası, ikinci el otomobil satın alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu taşıt kredisi kampanyasının misal hesaplama tablolarını yayınladı.
· Finansman tutarı: 100.000 TL
· Faiz oranı: Yüzde 1,59
· Vade sayısı: 48 ay
· Aylık taksit tutarı: 3.251,90 TL