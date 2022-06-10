10 yılla 56 yaşında emeklilik! 4A, 4B, 4C, EYT tümünü kapsıyor! Bu yolla erken emekli olun! Primsiz, şartsız! Ölene kadar her ay çift maaş ödeniyor
Çalışan ve emekliliğini bekleyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Ölene kadar her ay düzenli olarak ödeniyor. Çİft maaş müjdesi! 18 yaşından küçük çocuklar da sisteme dahil edildi. 2. emeklilik fırsatı doğdu! Devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkarıldı. 10 yıl çalışanlar ve 56 yaşına gelenler BES ile ikinci emeklilik maaşının tadını çıkartabiliyor. İkinci bir emeklilik ile geleceğini güvence altına almak isteyenler için güzel haber geldi. BES'te yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Birçok avantaj sağlayan sistem ile vatandaşlar hem tararrufları değerlendiriyor hem de bazı vergilerden muaf tutuluyorlar. İşte detaylar...
Ve sonunda beklenen haber geldi! Erkenden emekli olmak isteyenlere müjde! Bu yolla emeklilik için prim ve yaş şartını beklemeden emekli olabilirsiniz. 10 yılla 56 yaşında emeklilik geldi ! 18 yaşından büyük herkes katılabilir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), çalışanlar, 4A, 4B, 4C emekliler tümünü kapsıyor. Ölene kadar her ay çift maaş ödeniyor. Halen bir çok kişi bilmiyor. 56 yaşından sonra emekliliğin tadını çıkarmak isteyenler hemen şimdi başvurabilir. İşte tüm detaylar...
Emekli olmak isteyenler buraya! Erken emeklilik fırsatı! 10 yılda emeklilik ve yüksek emekli aylığı almak artık mümkün. Bireysel Emeklilik Sistemi ile 10 yılla 56 yaşında emekli olunabiliyor. BES diye de bilinen sistemde her aşamada vergi avantajları da bulunuyor.
Son dönemde yapılan yeni düzenlemelerle giderek avantajlı hale gelen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), tasarruf anlamında en önemli araç haline geldi.
Özellikle 18 yaşından küçük çocukların da sisteme dahil edilmesi ve devlet katkısının yüzde 25'ten 30'a çıkarılması sisteme ilgiyi artırıyor. Vatandaşlara 10 yıl 56 yaş şartıyla ikinci bir emeklilik sunan BES, bu anlamda bir gelecek güvencesi haline de geldi.
BES'in emeklilik ve tasarrufların değerlendirilmesi avantajlarının dışında bazı vergi istisnaları da bulunuyor.