10 yılla 56 yaşında emeklilik! 4A, 4B, 4C, EYT tümünü kapsıyor! Bu yolla erken emekli olun! Primsiz, şartsız! Ölene kadar her ay çift maaş ödeniyor

Ve sonunda beklenen haber geldi! Erkenden emekli olmak isteyenlere müjde! Bu yolla emeklilik için prim ve yaş şartını beklemeden emekli olabilirsiniz. 10 yılla 56 yaşında emeklilik geldi ! 18 yaşından büyük herkes katılabilir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), çalışanlar, 4A, 4B, 4C emekliler tümünü kapsıyor. Ölene kadar her ay çift maaş ödeniyor. Halen bir çok kişi bilmiyor. 56 yaşından sonra emekliliğin tadını çıkarmak isteyenler hemen şimdi başvurabilir. İşte tüm detaylar...