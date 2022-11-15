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Haberler Ekonomi 10 yıl çalışarak veya 6,7-8 yıl erken emeklilik fırsatı! EYT yasası ile 3600 gün şartıyla erken emeklilik!

10 yıl çalışarak veya 6,7-8 yıl erken emeklilik fırsatı! EYT yasası ile 3600 gün şartıyla erken emeklilik!

Uzun bir süredir beklenilen haberler nihayet formüller yardımıyla sonuca eriyor. Kişiler erken emeklilik şartından yararlanarak 3600 gün şartıyla erken emekli olma avantajına sahip olabilecekler. EYT yasası kapsamında vatandaşlara verilen bu imkanlar her geride bıraktığımız gün daha da genişletiliyor. Bu anlamda çeşitli meslerklerde çalışan vatandaşlar daha erken emekli olma şansına sahip oluyor.

takvim.com.tr
15.11.2022 14:19 - Son Güncelleme: 15.11.2022 14:19
10 yıl çalışarak veya 6,7-8 yıl erken emeklilik fırsatı! EYT yasası ile 3600 gün şartıyla erken emeklilik!

Geniş standartlar kapsamında verilen imkanlar her geride bıraktığımız gün genişletiliyor. Genellikle son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar oldukça gündeme geliyor. Tam da bu noktada erken emekli olmak konusu ile ilgili son günlerde değişik formüller de devrede!

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10 yıl çalışarak veya 6,7-8 yıl erken emeklilik fırsatı! EYT yasası ile 3600 gün şartıyla erken emeklilik!

8 Yıl Erken Emeklilik Bombası

Erken emeklilik fırsatlarından yararlanarak vatandaşlara 8 sene erken emekli olabilme ayrıcalığına sahip olabilecekler.

10 yıl çalışarak veya 6,7-8 yıl erken emeklilik fırsatı! EYT yasası ile 3600 gün şartıyla erken emeklilik!

Fırsatlarla dolu EYT paketi sizlere en iyi hizmetleri sunmayı planlıyor. 3600 gün şartıyla emeklilik fırsatlarının geniş standartlar dahilinde gündeme gelmesi beklenilen haberler arasında yer alıyor.

10 yıl çalışarak veya 6,7-8 yıl erken emeklilik fırsatı! EYT yasası ile 3600 gün şartıyla erken emeklilik!

Kişiler bu haberlerden yararlanarak çok süratli koşullar dahilinde emekli olabilme avantajlarına sahip olabilecekler.

10 yıl çalışarak veya 6,7-8 yıl erken emeklilik fırsatı! EYT yasası ile 3600 gün şartıyla erken emeklilik!

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşları yakından ilgilendiren haberler kapsamında fırsat kampanyalarının genişletilmesi bekleniyor.

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