10 TL ÜZERİ veren şirketler! 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ | Resmen para saçacaklar! Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS....

Temettü ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok şirket temettü ödemeleri hakkında duyurularda bulundu. Yatırımcılarına 10 lira üzerinde nakit temettü verecek şirketler ve detayları belli oldu. Sadece Mart ayında, 4 şirket 10 TL'nin üzerinde temettü verecek. Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS, ERGL ve birçok şirket hakkında araştırmalar hızlandı. İşte şirketler tarafından verilen temettü miktarları ve ödeme tarihleri...