10 TL ÜZERİ veren şirketler! 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ | Resmen para saçacaklar! Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS....
2023 temettü ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kar payı açıklamaları şirketler tarafından her gün ardı ardına açıklanmaya devam ediyor. Mart ayı içerisinde 4 şirket hissedarlarına 10 liranın üzerinde nakit temettü ödemesi yapacak. İşte temettü ödemesi yapan şirketler....
05.03.2023 11:52 - Son Güncelleme: 05.03.2023 11:52
Temettü ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok şirket temettü ödemeleri hakkında duyurularda bulundu. Yatırımcılarına 10 lira üzerinde nakit temettü verecek şirketler ve detayları belli oldu. Sadece Mart ayında, 4 şirket 10 TL'nin üzerinde temettü verecek. Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS, ERGL ve birçok şirket hakkında araştırmalar hızlandı. İşte şirketler tarafından verilen temettü miktarları ve ödeme tarihleri...
TUPRS
Türkiye Petrol Rafinerileri #TUPRS 10 Mart 2023 tarihinde, hisse başına net 40,87 TL ödeme yapacak. Hisse temettü verim oranı %7,57 oldu.
TTRAK
Türk Traktör #TTRAK 10 Mart 2023 tarihinde, hisse başına net 35,41 TL ödeme yapacak. Hisse temettü verim oranı %6,80 oldu.