10 TL üzeri alışverişte 8'li tuvalet kağıdı yarı fiyatına verilecek! A101 22 Ocak 2022 aktüel kataloğunda %12 %49 indirim fırsatları havada uçuştu!

Yarın marketlerin şubelerine alışveriş yapmak üzere gidecekler için A101 22 Ocak 2022 aktüel ürünleri duyuruldu. Kataloğda yemekten kahvaltılığa, süt ürünlerinden çaya, tuvalet kağıdından et ürünlerine kampanya başlatıldı. Fiyatı 20 TL olan 10'lu gezen tavuk yumurtasının indirimle 16,45 TL'den satışa çıkacağı görülüyor. Öte yandan Signal White System diş macunu 18,90 TL'den yüzde 32'lik bir indirimle 12,90 TL'ye indi. Hafta sonu marketlere uğrayacaklar için market market kataloğların güncel halini derledik. İşte indirimli satılacak ürünler...