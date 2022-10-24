10 TL bile değil 7,75! Çay, pirinç, tavuk... İndirim günleri az önce BAŞLADI! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 24-26 Ekim 2022 FİYAT LİSTESİ!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 24-26 Ekim 2022 FİYAT LİSTESİ belli oldu! Ekim ayında diğer zincir marketleri geride bırakan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bu haftaya özel indirimlerini duyurdu. Aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla indiririm günleri başladı. 10 TL altında bir çok gıda ürünü yer alıyor. Çay, pirinç, tavuk ve daha bir çok gıda ürününde dev indirimler yapıldı. İşte güncel Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aktüel ürünler kataloğu tamamı...
24.10.2022 19:57 - Son Güncelleme: 24.10.2022 19:59
Ekim ayı bitmeden Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne koşun! Dev indirim kampanyası başladı. 31 Ekim'e kadar gıda ürünlerinin çoğunda indirim uygulandı. Bakliyat, çamaşır deterjanı, tuvalet kağıdı, et ürünleri, salam, türk kahvesi bile indirimli fiyatıyla satılıyor. 'Fiyatlarımızı indirdik' duyurusu yapan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimi duyan vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya başladı. Kangal sucuk 27,90'a, ravuk but 32,75'e, Çaykur çay 36,50'ye düştü. İşte yepyeni Tarım Kredi Kooperatif Marketleri güncel aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!