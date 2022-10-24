10 TL bile değil 7,75! Çay, pirinç, tavuk... İndirim günleri az önce BAŞLADI! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 24-26 Ekim 2022 FİYAT LİSTESİ!

Ekim ayı bitmeden Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne koşun! Dev indirim kampanyası başladı. 31 Ekim'e kadar gıda ürünlerinin çoğunda indirim uygulandı. Bakliyat, çamaşır deterjanı, tuvalet kağıdı, et ürünleri, salam, türk kahvesi bile indirimli fiyatıyla satılıyor. 'Fiyatlarımızı indirdik' duyurusu yapan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimi duyan vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya başladı. Kangal sucuk 27,90'a, ravuk but 32,75'e, Çaykur çay 36,50'ye düştü. İşte yepyeni Tarım Kredi Kooperatif Marketleri güncel aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!