10 Temmuz 2023 hangi sigaraya zam geldi? SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!
Sigara 5 TL zam mı geldi sorusu gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan sigara zammı sonrası Temmuz ayında yeni zam geldi. Peki Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!
10.07.2023 07:41 - Son Güncelleme: 10.07.2023 07:42
Sigaraya 5 TL zam mı geldi sorusu sigara kullanıcıları tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Sigara tiryakileri internet arama motorlarında ''Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? '' sorularına yanıt arar oldu. Gelen son zamla birlikte en ucuz sigara 41 TL oldu. İşte zamlı güncel sigara fiyat listesi.