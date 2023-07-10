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Haberler Ekonomi 10 Temmuz 2023 hangi sigaraya zam geldi? SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!

10 Temmuz 2023 hangi sigaraya zam geldi? SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!

Sigara 5 TL zam mı geldi sorusu gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan sigara zammı sonrası Temmuz ayında yeni zam geldi. Peki Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!

10.07.2023 07:41 - Son Güncelleme: 10.07.2023 07:42
SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 9 Temmuz 2023 hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!

Sigaraya 5 TL zam mı geldi sorusu sigara kullanıcıları tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Sigara tiryakileri internet arama motorlarında ''Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? '' sorularına yanıt arar oldu. Gelen son zamla birlikte en ucuz sigara 41 TL oldu. İşte zamlı güncel sigara fiyat listesi.

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SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 9 Temmuz 2023 hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ?

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunda 5 TL zam uygulandı.

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 9 Temmuz 2023 hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 9 Temmuz 2023 hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!

Son zammın ardından o grupta en ucuz sigara 41 TL, en pahalı sigara da 46 TL oldu.

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 9 Temmuz 2023 hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!

Söz konusu zammın 10 Temmuz 2023 tarihinden sonra geçerli olacağı iddia ediliyor.

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