10 seneyi geçen SGK’lı sigortalılara müjde! O kişilerde yaş şartı aranmıyor... Erken emeklilik hakkı doğuyor! Tek dilekçe ile emeklilik için aranan şartlar

Çalışmaya başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 evveli olanların 3600 prim günü ile 10 sene çalışarak emekli olabilme hakkını elde ediyor. Fakat bu noktada da 3 koşul aranıyor. Erkeklerde 15 sene, 3600 gün ve 55 yaşını tamamlamak ve bayanlarda da 15 sene, 3600 gün ve 50 yaşını tamamlamış olmak lazımdır.