10 seneyi geçen SGK'lı sigortalılara müjde! O kişilerde yaş şartı aranmıyor... Erken emeklilik hakkı doğuyor! Tek dilekçe ile emeklilik için aranan şartlar
Türkiye'de şu an bağlamında yaş, çalışma senesi ve prim adedi koşulları bitirildiğinde vatandaşlar emekli olabiliyor. Bunun haricinde ise belli bir primle emekli olunabilecek bir kısmi emeklilik tekniği de bulunmakta. Baktığımız zaman 9 Eylül 1999 tarihi ön plana çıkıyor.
13.12.2022 14:27 - Son Güncelleme: 13.12.2022 14:27
SGK çalışma gücünde yüzde 60 kayıp olması halinde erken emeklilik hakkı sağlıyor. Sağlanması oldukça önemli olan koşul ise 1800 gün prim ve 10 senelik çalışma sürecidir.