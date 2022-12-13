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Haberler Ekonomi 10 seneyi geçen SGK'lı sigortalılara müjde! O kişilerde yaş şartı aranmıyor... Erken emeklilik hakkı doğuyor! Tek dilekçe ile emeklilik için aranan şartlar

10 seneyi geçen SGK'lı sigortalılara müjde! O kişilerde yaş şartı aranmıyor... Erken emeklilik hakkı doğuyor! Tek dilekçe ile emeklilik için aranan şartlar

Türkiye'de şu an bağlamında yaş, çalışma senesi ve prim adedi koşulları bitirildiğinde vatandaşlar emekli olabiliyor. Bunun haricinde ise belli bir primle emekli olunabilecek bir kısmi emeklilik tekniği de bulunmakta. Baktığımız zaman 9 Eylül 1999 tarihi ön plana çıkıyor.

takvim.com.tr
13.12.2022 14:27 - Son Güncelleme: 13.12.2022 14:27
10 seneyi geçen SGK’lı sigortalılara müjde! O kişilerde yaş şartı aranmıyor... Erken emeklilik hakkı doğuyor! Tek dilekçe ile emeklilik için aranan şartlar

Çalışmaya başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 evveli olanların 3600 prim günü ile 10 sene çalışarak emekli olabilme hakkını elde ediyor. Fakat bu noktada da 3 koşul aranıyor. Erkeklerde 15 sene, 3600 gün ve 55 yaşını tamamlamak ve bayanlarda da 15 sene, 3600 gün ve 50 yaşını tamamlamış olmak lazımdır.

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10 seneyi geçen SGK’lı sigortalılara müjde! O kişilerde yaş şartı aranmıyor... Erken emeklilik hakkı doğuyor! Tek dilekçe ile emeklilik için aranan şartlar

Kısmi Emeklilik Müjdesi!

Emeklilik yaşı kadınlarda 54 ile 58 yaş arası, erkeklerde ise 60 yaşa kadar çıkabiliyor. Bu amaçla de şayet prim günü az olan varsa bunun 3600'e çıkarılması lazımdır. Bu sayede vatandaş kısmi emeklilikten faydalanma imkanını sahip oluyor.

10 seneyi geçen SGK’lı sigortalılara müjde! O kişilerde yaş şartı aranmıyor... Erken emeklilik hakkı doğuyor! Tek dilekçe ile emeklilik için aranan şartlar

10 Yıl Çalışarak Emekli Olma Şansınız Var!

Çalışma yaşamında bulunan kişilerin yaşayabilecekleri sağlık problemleri erken emekli olmalarına yol açabilir.

10 seneyi geçen SGK’lı sigortalılara müjde! O kişilerde yaş şartı aranmıyor... Erken emeklilik hakkı doğuyor! Tek dilekçe ile emeklilik için aranan şartlar

SGK çalışma gücünde yüzde 60 kayıp olması halinde erken emeklilik hakkı sağlıyor. Sağlanması oldukça önemli olan koşul ise 1800 gün prim ve 10 senelik çalışma sürecidir.

10 seneyi geçen SGK’lı sigortalılara müjde! O kişilerde yaş şartı aranmıyor... Erken emeklilik hakkı doğuyor! Tek dilekçe ile emeklilik için aranan şartlar

Kimler Malülen Emekli Olur?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b li) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını,

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