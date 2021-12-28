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Haberler Ekonomi 10 milyondan fazla kişi alacak! 3 gün içerisinde 1.750 TL, 2.000 TL ve 2.500 TL hesapta! Maaşlara ek olarak ödenecek!

10 milyondan fazla kişi alacak! 3 gün içerisinde 1.750 TL, 2.000 TL ve 2.500 TL hesapta! Maaşlara ek olarak ödenecek!

Emekli maaşlarına yeni yılda yapılacak zam oranları belli olurken ek ödeme heyecanı da devam ediyor. 31 Aralık'a kadar başvurusunu yapan tüm SGK emeklileri 2.500 TL'ye kadar maaşına ek, koşulsuz ek ödemeden yararlanabilecek. Asgari ücrette olduğu gibi emekli için de tüm zamanların en yüksek zammının geleceğinin duyurulması büyük sevinç yaratmıştı. İşte o detaylar.

takvim.com.tr
28.12.2021 14:42 - Son Güncelleme: 28.12.2021 14:42
10 milyondan fazla kişi alacak! 3 gün içerisinde 1.750 TL, 2.000 TL ve 2.500 TL hesapta! Maaşlara ek olarak ödenecek!
Emekliye 2.500 TL Lira Ek Ödeme Yapılacak
Emekli maaşına ek destekler sunulmaya devam ediyor. Türkiye'deki 10 milyondan fazla SGK emeklisinin artan fiyatlar karşısında daha rahat etmelerini sağlayacak ek çalışmalara da hız verildi.
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10 milyondan fazla kişi alacak! 3 gün içerisinde 1.750 TL, 2.000 TL ve 2.500 TL hesapta! Maaşlara ek olarak ödenecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli maaşlarında iyileştirme yapılacağına dair açıklaması sonrasında bankalardan da benzer ek ödeme fırsatları sunuluyor.

10 milyondan fazla kişi alacak! 3 gün içerisinde 1.750 TL, 2.000 TL ve 2.500 TL hesapta! Maaşlara ek olarak ödenecek!

Ek koşul veya ödeme şartı olmadan tüm SGK emeklileri için maaşlarına ek 2.500 TL vermeye hazırlanan Akbank ise en yüksek promosyon oranı ile ek ödeme fırsatını sunuyor.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

10 milyondan fazla kişi alacak! 3 gün içerisinde 1.750 TL, 2.000 TL ve 2.500 TL hesapta! Maaşlara ek olarak ödenecek!

Akbank'ın emekli maaşına ek koşulsuz ödeme yapacağını duyurmasının ardından en yüksek emekli nakit promosyon oranları da belli oldu. Ancak uzmanlar uyarıyor.

10 milyondan fazla kişi alacak! 3 gün içerisinde 1.750 TL, 2.000 TL ve 2.500 TL hesapta! Maaşlara ek olarak ödenecek!

Yeni yıla az bir süre kala, 31 Aralık 2021'den önce vatandaşların ek ödeme alacakları bankalara başvuru yapması gerekiyor.

Akbank'ın duyurduğu emekli maaşına ek ödeme (promosyon) oranları ise şu şekilde:

• Emekli Maaşı 0 – 1.499 TL Arasında Olanlar: 1.750 TL

• 1.500 – 2.499 TL Arasında Olanlar: 2.100 TL

• 2.500 TL ve Üzerinde Olanalar: 2.500 TL

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