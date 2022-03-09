10 kilosu 86,90’a düştü! BİM ve ŞOK aktüel kataloğunu güncelledi! İndirimler yüzde 20’nin üzerine çıktı! Bu hafta o ürünlerde...

Zincir marketlerin güncel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İndirimler yüzde 20'nin üzerine çıktı. BİM ve ŞOK marketlerinde bu hafta kataloglarda yer alan ürünler indirimden satılacak. Vatandaşlar marketlere gitmeden önce yeni güncel aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. BİM ve ŞOK'taki ürünler belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre 10 kilo Tursil toz deterjan 86,90'a düştü. Sek taze beyaz peynir de 28,00 TL yerine, 19,00 TL'ye satılmaya başlandı. İşte tam liste...