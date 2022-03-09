10 kilosu 86,90'a düştü! BİM ve ŞOK aktüel kataloğunu güncelledi! İndirimler yüzde 20'nin üzerine çıktı! Bu hafta o ürünlerde...
Vatandaşların merakla beklediği BİM ve ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda temizlik ürünlerinden gıdaya, elektronik eşyalardan giyime kadar tüm ihtiyaç ürünleri uygun fiyatlarla yer alıyor. Bu hafta BİM'de bebek bezleri 109 TL'den satılmaya başlandı. ŞOK'ta da Çaykur Altınbaş Çay KDV indirimiyle 25.90 TL'den satışa çıkartıldı. Ayrıca ekonomik boy 10 kilo Tursil toz deterjan 86,90'a düştü. Her iki marketin de güncel aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte BİM ve ŞOK yeni indirimli ürünlerin tamamı...
09.03.2022 11:18 - Son Güncelleme: 09.03.2022 11:18
Zincir marketlerin güncel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İndirimler yüzde 20'nin üzerine çıktı. BİM ve ŞOK marketlerinde bu hafta kataloglarda yer alan ürünler indirimden satılacak. Vatandaşlar marketlere gitmeden önce yeni güncel aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. BİM ve ŞOK'taki ürünler belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre 10 kilo Tursil toz deterjan 86,90'a düştü. Sek taze beyaz peynir de 28,00 TL yerine, 19,00 TL'ye satılmaya başlandı. İşte tam liste...