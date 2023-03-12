%10 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT, emekliye 6.700 TL esas maaş + 1300 TL İntibak! 2023 eski - yeni enflasyon farkı MAAŞ TABLOSU!

2023 Temmuz emekli ve memur maaşları için geri sayım başladı. Bu anlamda memur ve emekli maaşları enflasyon oranına göre şekillenecek. Temmuz 2023'te memurlar ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Peki, emekli ve memurların maaşı ne kadar artacak? Temmuz'da emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler!