%10 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT, emekliye 6.700 TL esas maaş + 1300 TL İntibak! 2023 eski - yeni enflasyon farkı MAAŞ TABLOSU!
Emekli ve memurun yeni yıl maaşları zamlı olarak ödenmeye devam ederken, gözler Temmuz maaşlarına çevrildi. Son olarak Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından geriye yalnızca 4 veri kaldı. Şu ana kadar açıklanan veriler sonrası SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm emekliler için %10'luk zam farkı ortaya çıktı. Uzmanlar 2 aylık veriye göre emekli memur maaş zam hesabını yaptı. Peki, Temmuzda emekli ve memurlar ne kadar maaş alacak? Emekli ve memura ek zam var mı? İşte detaylar...
2023 Temmuz emekli ve memur maaşları için geri sayım başladı. Bu anlamda memur ve emekli maaşları enflasyon oranına göre şekillenecek. Temmuz 2023'te memurlar ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Peki, emekli ve memurların maaşı ne kadar artacak? Temmuz'da emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.
ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları Şubat'ta aylık %3,15 ve %55,18 artış gösterdi.
EMEKLİLER
13 milyondan fazla SSK ve Bağ- Kur emeklileri, TÜİK'in açıkladığı Şubat 2023 enflasyon oranına göre maaş zammı detayı ortaya çıkmaya başladı. 2 aylık enflasyon farkına baktığımızda 2,8 olarak görülüyor.