10 ay boyunca aylık 2.840 TL hesaba yatıyor! PTT’den alabilmek için 30 gün içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor! Şartlar…
Kendi isteği dışında işsiz kalanlara 10 ay boyunca aylık 2.840 TL ödeniyor ve bu süre ile miktar çalışılan gün sayısı, alınan maaş miktarı gibi detaylara bağlı olarak değişiyor. İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor ve sigortalılık geçmişinden durum inceleniyor. İşsizlik maaşı geri ödemesiz yani karşılıksız olarak veriliyor ve işsiz kalınan süre boyunca ekonomik olarak rahat etmeleri amaçlanıyor. Kendi istediği dışında işten çıkarılmasının yanı sıra başka şartlar da gerekiyor. PTT'den alabilmek için 30 gün içerisinde müracaat etmeyi de unutmamak önemli. İşte işsizlik maaşı başvuru şartları!
Belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışan fakat istemediği halde işinden çıkarılan vatandaşlar işsizlik maaşı için başvuru yapabiliyor. Bunun için belirlenen koşulların yerine getirilmiş olması gerekiyor sadece kendi isteği dışında işten çıkarılmasının yanı sıra başka şartlar da yer alıyor. 10 ay boyunca karşılıksız aylık 2.840 TL ödense de bu süre ve ödenen fiyat kişinin aldığı maaş ve çalışma süresine göre değişiyor. Ayrıca PTT'den alabilmek için 30 gün içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor. İşte işsizlik maaşı hakkında yüzbinlerce çalışanın merak ettiği tüm bilgiler!
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI 2021!
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
BAŞVURULAR NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.