10 ay boyunca aylık 2.840 TL hesaba yatıyor! PTT’den alabilmek için 30 gün içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor! Şartlar…

Belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışan fakat istemediği halde işinden çıkarılan vatandaşlar işsizlik maaşı için başvuru yapabiliyor. Bunun için belirlenen koşulların yerine getirilmiş olması gerekiyor sadece kendi isteği dışında işten çıkarılmasının yanı sıra başka şartlar da yer alıyor. 10 ay boyunca karşılıksız aylık 2.840 TL ödense de bu süre ve ödenen fiyat kişinin aldığı maaş ve çalışma süresine göre değişiyor. Ayrıca PTT'den alabilmek için 30 gün içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor. İşte işsizlik maaşı hakkında yüzbinlerce çalışanın merak ettiği tüm bilgiler!