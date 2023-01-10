10-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları.. 11.300 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

9-31 Ocak İŞKUR güncel müracaat iş ilanları işsiz vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde KPSS koşulsuz ve imtihansız temizlik görevlisi ve beden işçisi alımı yapılacak.