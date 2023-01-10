10-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları.. 11.300 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!
İŞKUR üstünden yayınlanan ilanlarda istenilen koşullar müracaat yapılacak olan kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte minimum öğrenim koşulu, tecrübe koşulu, kurum ile aynı ilde ikamet etme koşulu, ilgili belge ve diğer alım koşullarını karşılamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üstünden online olarak gerçekleşiyor.
10.01.2023 11:58 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:58
9-31 Ocak İŞKUR güncel müracaat iş ilanları işsiz vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde KPSS koşulsuz ve imtihansız temizlik görevlisi ve beden işçisi alımı yapılacak.
9-31 Ocak İŞKUR güncel müracaat iş ilanları vatandaşların gündeminde. Bu manada yüzlerce temizlik vazifelisi ve beden işçisi ilanları yayımlandı. Özel sektör ve kamu kurumları bünyesine yapılacak olan alımlara müracaat yapacak adayların minimum ilköğretim mezunu olmaları gerekir.
İşkur Beden İşçisi Ve Temizlik Görevlisi Başvuru Şekli
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.