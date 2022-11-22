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Haberler Ekonomi 1 yılda 15.000 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı PTT'den 12 ay boyunca verecek! e-Devlet'ten başvuru ekranı aktif! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

1 yılda 15.000 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı PTT'den 12 ay boyunca verecek! e-Devlet'ten başvuru ekranı aktif! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Dar gelirli, maddi durumu yetersiz ailelere devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Özellikle Aile Bakanlığı tarafından zor durumda olan ailelere destek ödemeleri aylık olarak yapılıyor. Bunlardan biri de Aile Destek ödemesi olarak biliniyor. Bu destekle 850 TL-1.250 TL arası yardım sağlanıyor. Peki, kimler bu ödemeden yararlanacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? işte konu hakkında bilinmesi gerekenler...

takvim.com.tr
22.11.2022 10:30 - Son Güncelleme: 22.11.2022 10:30
1 yılda 15.000 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı PTT’den 12 ay boyunca verecek! e-Devlet’ten başvuru ekranı aktif! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine her yıl milyonlarca lira destek sağlıyor. Bakanlığın sağladığı destekler arasında çok fazla gündemde olmayan ancak herkesin faydalanabileceği destekler bulunuyor. Milyonlarca lira ödemeler banka hesaplarına yatırılırken, bu ödemeleri takip etmeyen vatandaşlar ödemelerden faydalanamıyor. Bunlardan biri de aile destek ödemeleri. İşte başvuru şartları ve detaylar haberimizde...

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1 yılda 15.000 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı PTT’den 12 ay boyunca verecek! e-Devlet’ten başvuru ekranı aktif! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Destek Programı kapsamında Türkiye genelinde binlerce ihtiyaç sahibi aileye Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her ay ödeme yapılıyor.

1 yılda 15.000 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı PTT’den 12 ay boyunca verecek! e-Devlet’ten başvuru ekranı aktif! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Kasım ayının ilk yarısının geride kalmasıyla pek çok hak sahibi ise 'Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yapıldı mı?' ve 'Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak?' araştırmalarını yoğunlaştırdı.

1 yılda 15.000 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı PTT’den 12 ay boyunca verecek! e-Devlet’ten başvuru ekranı aktif! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Destek Paketi ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Başvuru yapan kişinin ekonomik durumuna göre bu ödemeler 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor.

1 yılda 15.000 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı PTT’den 12 ay boyunca verecek! e-Devlet’ten başvuru ekranı aktif! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Kış aylarının iyiden iyiye kendini göstermesiyle de Aile Destek Programı ödemeleri de düşük gelirli vatandaşlar için büyük önem taşıyor. İşte Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında detaylar...

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