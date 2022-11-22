1 yılda 15.000 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı PTT'den 12 ay boyunca verecek! e-Devlet'ten başvuru ekranı aktif! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Dar gelirli, maddi durumu yetersiz ailelere devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Özellikle Aile Bakanlığı tarafından zor durumda olan ailelere destek ödemeleri aylık olarak yapılıyor. Bunlardan biri de Aile Destek ödemesi olarak biliniyor. Bu destekle 850 TL-1.250 TL arası yardım sağlanıyor. Peki, kimler bu ödemeden yararlanacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? işte konu hakkında bilinmesi gerekenler...
22.11.2022 10:30 - Son Güncelleme: 22.11.2022 10:30
Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine her yıl milyonlarca lira destek sağlıyor. Bakanlığın sağladığı destekler arasında çok fazla gündemde olmayan ancak herkesin faydalanabileceği destekler bulunuyor. Milyonlarca lira ödemeler banka hesaplarına yatırılırken, bu ödemeleri takip etmeyen vatandaşlar ödemelerden faydalanamıyor. Bunlardan biri de aile destek ödemeleri. İşte başvuru şartları ve detaylar haberimizde...