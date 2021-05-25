1 yıl geri ödeme yok! 50.000 ve 200.000 TL veriliyor! Faizler düştü, şartlar kolaylaştı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanayici, tüccar, büyük şirketlere müjdesini verdiği "Nefes Kredisi"nin çerçevesi netleşti. Nefes kredisine başvurular 1 Haziran'da başlıyor. Diğer nefes kredilerinden farklı olarak Ziraat, Halk, Vakıfbank dışında katılım bankaları ve özel bankalarla birlikte geniş bir katılım sağlandı. Hazine garantili nefes kredisinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak, piyasa faizlerinin çok altında faiz uygulanacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek. Nefes kredisinin ciro düşüşü olan firmalara verilmesi konusu değerlendiriliyor. TOBB ile üye 365 oda ve borsaların bankalardaki mevduatları faiz ve kâr payı geliri karşılığında bu bankalar aracılığıyla indirimli oranlarda kredi olarak kullandırılacak.