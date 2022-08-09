1 yatıran 10 alıyor! Altın, dolar, euro arasında en çok kazandıran belli oldu! İslam Memiş oranı açıkladı! İşte paraya para dedirtmeyen yatırım araçları...

Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'de olurken, yıllık bazda Amerikan doları yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Elindeki parayı değerlendirmek isteyenler en iyi yatırım araçlarını merak ediyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük ilgi topladı. İşte en çok kazandıran o araçlar ve konu hakkında merak edilenler...