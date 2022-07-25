1 yaş daha erken emekli olun! 4/A 4/B 4/C'li çalışanlar için EYT'siz çok ince sınırla emeklilik! 1988-1999-2001-2008-2016 yıl hesabını yaptık!
Yıpranma açısında bakıldığında da kadın-erkek arasında, örneğin SSK sisteminde çalışma yılı olarak 5 yıllık bir fark oluşuyor. Kadınlar 20 yıl çalışırken erkekler 25 yılda emekli olabiliyor. Yaş konusunda da erkekler kadınlara nazaran daha fazla çalışma hayatında kalıyor. Kadınların emekli olma yaşı 38'den başlayıp 58'e kadar çıkarken, erkeklerde bu aralık 44 ila 61 yaş arasında değişiyor. Kadınlarda olduğu gibi erkek çalışanların da emeklilik konusunda kullanabilecekleri önemli avantajlar bulunuyor. Erkekler askerlik tarihlerinin sigortadan önce olması durumunda yaşı öne çekerken sigortalılık sonrasında yaptıkları askerlik sürelerini de eksik primlerini tamamlamak için kullana biliyor. Peki, nasıl erken emekli olunuyor? İşte merak edilen detaylar!
25.07.2022 19:35 - Son Güncelleme: 25.07.2022 19:35
Beklenen haberle 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en mühim nokta oluyor. Belli bir tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşulu düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Haberimizde erkekler için erken emeklilik formülünü açıkladık. İşte detaylar!