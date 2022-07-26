1 yaş daha erken emekli olun! 1988-1999-2001-2008-2016 yıl hesabını yaptık! 4/A 4/B 4/C’li çalışanlar için...

Yıpranma açısında bakıldığında da kadın-erkek arasında, örneğin SSK sisteminde çalışma yılı olarak 5 yıllık bir fark oluşuyor. Kadınlar 20 yıl çalışırken erkekler 25 yılda emekli olabiliyor. Yaş konusunda da erkekler kadınlara nazaran daha fazla çalışma hayatında kalıyor. Kadınların emekli olma yaşı 38'den başlayıp 58'e kadar çıkarken, erkeklerde bu aralık 44 ila 61 yaş arasında değişiyor. Kadınlarda olduğu gibi erkek çalışanların da emeklilik konusunda kullanabilecekleri önemli avantajlar bulunuyor. Erkekler askerlik tarihlerinin sigortadan önce olması durumunda yaşı öne çekerken sigortalılık sonrasında yaptıkları askerlik sürelerini de eksik primlerini tamamlamak için kullana biliyor. Peki, nasıl erken emekli olunuyor? İşte merak edilen detaylar!