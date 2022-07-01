1 Temmuz 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari ücret zammı son dakika! Rakam NETLEŞTİ! %25 artışla 6.225 TL... Asgari ücret net-brüt zam oranı aylık, günlük kaç TL oldu?
Yeni asgari ücret için milyonlar heyecanlı bekleyiş içindeydi. Zam oranı bugün açıklanacak. Artış için enflasyona endeksli formüller gündeme gelirken, asgari ücret üzerinden alınan vergilerden vazgeçilmesi gibi prim desteği de tutarı yukarı çekebilecek. Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilmişti. Peki, yeni asgari ücretle maaşlar ne kadar olacak? Asgari ücret zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? İşte asgari ücret zammına dair tüm gelişmeler
7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için beklenen gün geldi. Herkesin merakla sorup beklediği asgari ücret ne kadar oldu? Sorusunun yanıtını Başkan Erdoğan canlı yayında duyuracak. Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre, ek zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün de devam etti. Taraflar asgari ücretteki artışın önceki yıl olduğu gibi Gelir Vergisi'nden muaf tutulması konusunda anlaştı. Peki Yeni asgari ücretle maaşlar ne kadar olacak? Asgari ücret zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? İşte asgari ücret zammına dair tüm gelişmeler!
Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret zammında beklenen gün geldi. Herkesin merakla sorduğu asgari ücret ne kadar oldu? sorusunun cevabını Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında verecek. Yönetmeliğin değiştirilmesiyle ek zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Peki asgari ücretle maaşlar ne kadar olacak? Yeni maaşlar Temmuz'da mı alınacak? İşte asgari ücret zammına dair tüm cevaplar...
İşte Başkan Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili soruya verdiği o yanıt:
SORU: (MELİH ALTINOK) Asgari ücretle ilgili sizin beklentiniz nedir?
Başkan Erdoğan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün de devam etti. Yeni asgari ücret rakamının bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETİ BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücreti Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.
Taraflar asgari ücretteki artışın önceki yıl olduğu gibi Gelir Vergisi'nden muaf tutulması konusunda anlaştı.