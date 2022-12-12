1 Ocak zammında %84 FARK kesinleşiyor! Emekliye 6.500 TL MAAŞ! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? 3.500, 4.000, 5.000 TL alanlar...

EMEKLİLER EN AZ NE KADAR ALACAK?

5 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek.