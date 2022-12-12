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Haberler Ekonomi 1 Ocak zammında %84 FARK kesinleşiyor! Emekliye 6.500 TL MAAŞ! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? 3.500, 4.000, 5.000 TL alanlar...

1 Ocak zammında %84 FARK kesinleşiyor! Emekliye 6.500 TL MAAŞ! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? 3.500, 4.000, 5.000 TL alanlar...

1 Ocak 2023 zammı için nefesler tutuldu. Emekliler ve memurlar ne kadar maaş alacaklarını merak edip araştırıyor. Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde emekli memur zammının belirlenmesinde son viraja girildi. Kasım ayı enflayson oranının açıklanmasının ardından geriye sadece 1 veri kaldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
12.12.2022 16:45 - Son Güncelleme: 12.12.2022 16:45
1 Ocak zammında %84 ZAM kesinleşiyor! Emekliye 6.500 TL MAAŞ! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? 3.500, 4.000, 5.000 TL alanlar...

Emekli maaş zammı 2022 yılına kısa bir süre kala milyonların gündeminde yer edinmeye başladı. 2023 yılının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca yeni yılda yapılacak zam oranını merak etmeye ve yapılan son açıklamaları incelemeye başladı. Zamlar 2022'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre netlik kazanacak. Bu oran 2023 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre artacak. Peki, Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 Ocak zammında %84 ZAM kesinleşiyor! Emekliye 6.500 TL MAAŞ! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? 3.500, 4.000, 5.000 TL alanlar...

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bunun 5 aylık döneminin verisi bugün ortaya çıktı.

1 Ocak zammında %84 ZAM kesinleşiyor! Emekliye 6.500 TL MAAŞ! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? 3.500, 4.000, 5.000 TL alanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonu da Ocak ayı başında açıklanacak ve emeklilerin zam oranı kesinleşecek.

1 Ocak zammında %84 ZAM kesinleşiyor! Emekliye 6.500 TL MAAŞ! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? 3.500, 4.000, 5.000 TL alanlar...

EMEKLİLER EN AZ NE KADAR ALACAK?

5 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek.

1 Ocak zammında %84 ZAM kesinleşiyor! Emekliye 6.500 TL MAAŞ! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? 3.500, 4.000, 5.000 TL alanlar...

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

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