1 Ocak 2023’te yürürlüğe girenler LİSTESİ! Asgari ücret, harç-pul bedelleri, ehliyet-pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi...

2023 Asgari ücret ne kadar oldu?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği verilecek.