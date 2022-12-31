1 Ocak 2023 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği güncel listesi! Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2,4,6,8 olanlar...
Mazot gübre desteği ile ilgili araştırmalar son günlerde hızlandı. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin uygulanacağı tarihe odaklandı. Ocak ayının gelmesiyle birlikte mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor.Peki Mazot ve gübre destekleri ne zaman veriliyor? 2023 Mazot gübre desteği ne kadar? İşte detaylar!
31.12.2022 17:25 - Son Güncelleme: 31.12.2022 17:25
GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı. Fiyatların nisan sonuna kadar sabitlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.