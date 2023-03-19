1 Nisan'da 'Şaka mı?' diyeceksiniz! 5.500,7.500, 10.500 TL'ye 11 bin TL nakit ÇEK! SGK, Bağ-Kur, 4C, EYT'liye ikramiye + promosyon! Bankalardan yeni...

En yüksek promosyon veren bankalar listesi en sık aratılanlar arasında yer aldı. Milyonlarca EYT'li için geri sayım başladı. Promosyon ödemesi alacak olan emekliler bankalar tarafından sunulan teklifleri tek tek inceliyor. Türkiye İş Bankası EYT emekli promosyonu tutarlarını güncelledi. EYT'liler emekli promosyonlarını almak için en yüksek emekli promosyonu veren bankalar için araştırmalara hız kazandırdı. EYT almaya hak kazanan vatandaşlar kamu ya da özel bankalardan birisini tercih edip 3 yıl taahhütname imzalayarak emekli promosyonu alabilecek. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...