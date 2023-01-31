1 milyon TL genç çiftçi kredisi! 'Köye gidip iş kurcam' diyene devletten para fışkırıyor! İşletme kiralayana, hayvan alacaklara, sera yapacaklara müjde!
Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilere düşük faizli kredi desteği sağlanacak. Köyüne gidip yeni iş kurmak isteyenlere devlet tarafından yardım yapılıyor. İşte genç çiftçi kredisi hakkında tüm detaylar...
31.01.2023 17:04 - Son Güncelleme: 31.01.2023 17:04
Genç çiftçi kredisi hakkında detaylar merak ediliyor. Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla devlet gençlere 1 milyon TL'ye kadar destek sunuyor. İşte köyüne dönen çiftçiye kredi desteği şartları...
ZİRAAT BANKASI GENÇ ÇİFTÇİ KREDİSİ NEDİR ?
Tarım alanında yatırımların ve genç çiftçi sayısının artırılmasına yönelik Ziraat Bankası tarafından genç çiftçilere yönelik 1.000.000 TL'ye kadar "%10 özkaynak katkısı" ile kredi desteği verilecektir.
(Özkaynak= 300.000 TL çıkan kredi için( %10 oranında) 30.000 TL nakit sermaye ortaya konulması)