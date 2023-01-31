1 milyon TL genç çiftçi kredisi! ’Köye gidip iş kurcam’ diyene devletten para fışkırıyor! İşletme kiralayana, hayvan alacaklara, sera yapacaklara müjde!

Genç çiftçi kredisi hakkında detaylar merak ediliyor. Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla devlet gençlere 1 milyon TL'ye kadar destek sunuyor. İşte köyüne dönen çiftçiye kredi desteği şartları...