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Haberler Ekonomi 1 milyon TL genç çiftçi kredisi! 'Köye gidip iş kurcam' diyene devletten para fışkırıyor! İşletme kiralayana, hayvan alacaklara, sera yapacaklara müjde!

1 milyon TL genç çiftçi kredisi! 'Köye gidip iş kurcam' diyene devletten para fışkırıyor! İşletme kiralayana, hayvan alacaklara, sera yapacaklara müjde!

Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilere düşük faizli kredi desteği sağlanacak. Köyüne gidip yeni iş kurmak isteyenlere devlet tarafından yardım yapılıyor. İşte genç çiftçi kredisi hakkında tüm detaylar...

takvim.com.tr
31.01.2023 17:04 - Son Güncelleme: 31.01.2023 17:04
1 milyon TL genç çiftçi kredisi! ’Köye gidip iş kurcam’ diyene devletten para fışkırıyor! İşletme kiralayana, hayvan alacaklara, sera yapacaklara müjde!

Genç çiftçi kredisi hakkında detaylar merak ediliyor. Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla devlet gençlere 1 milyon TL'ye kadar destek sunuyor. İşte köyüne dönen çiftçiye kredi desteği şartları...

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1 milyon TL genç çiftçi kredisi! ’Köye gidip iş kurcam’ diyene devletten para fışkırıyor! İşletme kiralayana, hayvan alacaklara, sera yapacaklara müjde!

ÖZELLİKLER

Süt hayvancılığı, besicilik, arıcılık, et tavukçuluğu, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında;

-Canlı hayvan alınmasına

-Basit sera yapımına yönelik inşaat harcalamalarına

1 milyon TL genç çiftçi kredisi! ’Köye gidip iş kurcam’ diyene devletten para fışkırıyor! İşletme kiralayana, hayvan alacaklara, sera yapacaklara müjde!

-Faaliyet konunuzla ilgili makine ekipman alınmasına (traktör hariç)

-Kiralık işletmeler için kira ücretine

-Faaliyet konunuzla ilgili işletme giderlerine destek sunuluyor.

1 milyon TL genç çiftçi kredisi! ’Köye gidip iş kurcam’ diyene devletten para fışkırıyor! İşletme kiralayana, hayvan alacaklara, sera yapacaklara müjde!

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.

1 milyon TL genç çiftçi kredisi! ’Köye gidip iş kurcam’ diyene devletten para fışkırıyor! İşletme kiralayana, hayvan alacaklara, sera yapacaklara müjde!

ZİRAAT BANKASI GENÇ ÇİFTÇİ KREDİSİ NEDİR ?

Tarım alanında yatırımların ve genç çiftçi sayısının artırılmasına yönelik Ziraat Bankası tarafından genç çiftçilere yönelik 1.000.000 TL'ye kadar "%10 özkaynak katkısı" ile kredi desteği verilecektir.

(Özkaynak= 300.000 TL çıkan kredi için( %10 oranında) 30.000 TL nakit sermaye ortaya konulması)

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