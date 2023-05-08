1 milyon kişi listede! EYT'de staj ve çıraklık sigortası talepleri netleşti! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur'luya güneş gibi doğacak! İHYA, tescil affı...

EYT'nin ardından staj ve çıraklık mağdurları ve prim mağdurları yeni düzenleme bekliyordu. SSK ve BAĞ-KUR'lu olan milyonları yakından ilgilendiriyor. Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Aynı zamanda staj ve çıraklık için yeşil ışık yandı. İşte detaylar...