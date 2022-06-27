1 milyon işçi neşesini bulacak! 4D taşerondan 4B kadroya geçenlerin beklediği haber! En az 1550 TL....
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir ödeme gelip çatıyor. Temmuz ayına günler kalmasıyla beraber tediye ödemelerinin yapılacağı taşeron işçilerin en merak ettiği konulardan birisi oluyor. Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih açıklandı. Ortalama 700 bin kişiyi ilgilendiren bu ödemeyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Ödemelerin yapılacağı tarih Resmi Gazete'de duyuruldu. Peki, taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman ödenecek? 2022 tediye tarihleri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
Tediye ödemeleri, yılın belirli zamanlarında taşeron işçiler tarafından merak edilen konulardan birisi oluyor. Yüz binlerce kişi Haziran ayının sonlarında tediye ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere yılda taksit halinde ödemesi gerçekleştirilen tediyelerin hesaplanması işçilerin aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden yapılıyor. Ödemeler ise her çalışanın aldığı maaşa göre farklılıklar gösteriyor. Kamu işçilerinin merakla beklediği haber geldi. 26 günlük ilave tediyenin birinci yarısının ve ikinci yarısının ne zaman yatacağı belli oldu. Peki, taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte 2022 tediye tarihleri!
Kamu işçilerinin ve taşeron işçilerinin merakla beklediği haber geldi. 26 günlük ilave tediyenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yatırılacak. İşte tüm detaylar...