1 milyon işçi neşesini bulacak! 4D taşerondan 4B kadroya geçenlerin beklediği haber! En az 1550 TL....

Tediye ödemeleri, yılın belirli zamanlarında taşeron işçiler tarafından merak edilen konulardan birisi oluyor. Yüz binlerce kişi Haziran ayının sonlarında tediye ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere yılda taksit halinde ödemesi gerçekleştirilen tediyelerin hesaplanması işçilerin aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden yapılıyor. Ödemeler ise her çalışanın aldığı maaşa göre farklılıklar gösteriyor. Kamu işçilerinin merakla beklediği haber geldi. 26 günlük ilave tediyenin birinci yarısının ve ikinci yarısının ne zaman yatacağı belli oldu. Peki, taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte 2022 tediye tarihleri!