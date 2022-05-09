📢1 litre süt fiyatı 14,50 TL'den satılıyor! 📣Tereyağı 40,90 TL'den evinize geliyor! 12 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda ayçiçek yağı fiyatı ise...
En çok ziyaret edilen marketler arasında yer alan A101'de 1 litre süt fiyatı 14,50 TL'den satılıyor, tereyağı 40,90 TL'den evinize geliyor. 12 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar inceleyerek alacaklarını belirlemeye başladı. Temel gıda ürünleri arasında yer alana ayçiçek yağı fiyatının da ne kadardan satıldığı merak konusu oluyor. Her Perşembe birbirinden çeşitli ve güzel ürünleri bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunan A101 aktüel kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz.
09.05.2022 17:45 - Son Güncelleme: 09.05.2022 17:49
Bu Perşembe A101 marketlerde 1 litre süt fiyatı 14,50 TL'den satılacak ve tereyağı 40,90 TL'den evinize gelecek. 12 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ayçiçek yağı fiyatının kaç liradan alıcı bulacağı merak konusu oluyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra daha bir çok kategoriden ürünlere de uygun fiyatla ulaşabilmeniz mümkün. Haberimizde A101'de bu haftanınkampanyalı ürünlerinin neler olduğunu görebilir, inceleyerek bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun seçenekleri tercih edebilirsiniz.