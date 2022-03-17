1 lira para ödemeden masrafsız ihtiyaç krediniz 3 dakikada hesabınızda! Şubeye gitmeden 10.000 ve 15.000 TL anında hesaba alın
Bankalar nakit ihtiyacı artan vatandaşların rahatça ihtiyaç kredilerinden yararlanmaları için masrafları ortadan kaldırdı. Dijital dönüşüm politikalarına son yıllarda ağırlık veren bankalar aynı zamanda şubesiz/dijital bankacılık hizmetlerinin de avantajlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Şubeye bile gitmek zorunda kalmadan uygun faiz oranları ile Akbank ve Enpara üzerinden masrafsız ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Avantajlı oranlardan yararlanarak acil nakit ihtiyacına çözüm bulmak isteyenlere en uygun geri ödeme seçenekleri de sunulmaya devam ediyor. İşte 2022'nin en uygun masrafsız ihtiyaç kredileri
Akbank ve QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlara masrafsız krediler verilecek. Üstelik bu kredilerde banka şubelerine gitmek zorunda kalmadan işlem yapılması mümkün hale getirildi. Düşük faiz oranlarından yararlanarak vatandaşların özellikle düşük miktarda ihtiyaçlarını kolayca karşılaması hedefleniyor.
Masrafsız Yüzde 0,99 Faizle İhtiyaç Kredisi!
Akbank Mobil'den hemen başvuranlara özel Masrafsız Hoş Geldin Kredisi verilecek. Sadece dijital kanallar üzerinden yapılacak başvurular sonucu ilgililerin hesaplarına aktarılacak kredi, %0,99 faiz oranları ile en uygun ihtiyaç kredileri arasında yerini almayı başardı.
10.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için kredi kullanmak isteyenlerin Akbank Mobil'den ve internet üzerinden tamamlanacak başvuruları sonrasında krediyi kullanması sağlanacak.
İlk defa ve uzaktan müşteri olma sürecinin başarılı şekilde tamamlanmasının ardından, 5 gün içinde taleplerini iletenler Akbank'ın %0,99 faiz oranına sahip 10.000 TL ihtiyaç kredisini kullanabilecek.