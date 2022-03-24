💸1 kg tereyağı 79,90 TL’den evinize gelecek! A101 aktüel fırsatlarına göz atmadan geçmeyin! 🔊24 Mart A101 aktüel ürünler kataloğunda bahar indirimleri…
Vatandaşlar özellikle terayağ fiyatlarını merak ediyor ev market karşılaştırması yapıyor. A101 aktüel katalog 24 Mart ürünleri bu sabah satışa sunulmaya başlandı ve 1 kg tereyağı 79,90 TL'den evinize gelecek. A101 aktüel fırsatlarına göz atmadan geçmeyin ve yanınıza birden fazla poşet almayı unutmayın. Bahar yaklaşırken yapılan kampanyalarla bütçenize uygun temel ihtiyaç alışverişinizi yapın. Gıda ürünlerinin yanı sıra bahçeler de bahara hazırlanırken gerekli olan tüm ürünler, lisanslı taraftar bornozlar, küçük ev aletleri, televizyon, beyaz eşya fırsatları, cep telefonu çeşitleri A101 şubelerinde sizleri bekliyor.
24.03.2022 09:46 - Son Güncelleme: 24.03.2022 09:46
Her hafta Perşembe günleri birbirinden çeşitli kategorilerden ürünleri vatandaşlara bütçeye uygun fiyatlarla sunan A101 markete gidecek olan vatandaşlar öncesinde 24 Mart A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklarını belirlemek istiyor. Son günlerde özellikle terayağ fiyatları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor ve 1 kg tereyağı 79,90 TL'den evinize gelecek. Evinizin daha pek çok ihtiyacını A101 şubelerinden bulup satın alabilirsiniz, haberimizden bu hafta neler olduğunu inceleyebilirsiniz.