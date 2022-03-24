💸1 kg tereyağı 79,90 TL’den evinize gelecek! A101 aktüel fırsatlarına göz atmadan geçmeyin! 🔊24 Mart A101 aktüel ürünler kataloğunda bahar indirimleri…

Her hafta Perşembe günleri birbirinden çeşitli kategorilerden ürünleri vatandaşlara bütçeye uygun fiyatlarla sunan A101 markete gidecek olan vatandaşlar öncesinde 24 Mart A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklarını belirlemek istiyor. Son günlerde özellikle terayağ fiyatları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor ve 1 kg tereyağı 79,90 TL'den evinize gelecek. Evinizin daha pek çok ihtiyacını A101 şubelerinden bulup satın alabilirsiniz, haberimizden bu hafta neler olduğunu inceleyebilirsiniz.