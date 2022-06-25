1 günde 16 ile müjde TOKİ'den! 1.896 TL taksitle 120-180-240 ay vadeli 2+1 3+1 daireler satışta! Bu fiyata kiralık oda bile bulunmaz! 50 bin TL'si olan...

TOKİ'den 16 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor. 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatlarının 300 bin liradan başladığı görülüyor. Bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde yüzde 10, 20, 25 peşinat ve 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlandığı görülüyor. Uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzü gülecek. İşte TOKİ Haziran - Temmuz ayı güncel konut kampanyaları!