1 günde 16 ile müjde TOKİ'den! 1.896 TL taksitle 120-180-240 ay vadeli 2+1 3+1 daireler satışta! Bu fiyata kiralık oda bile bulamaz! 50 bin TL'si olan...
TOKİ'den ev arayana 2+1 ve 3+1 ucuz fiyatlı konut müjdesi geldi. Sevinçten dört köşe edecek açıklama yapıldı. Fırsat önümüzdeki ay sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Temmuz ayında kuralı satış yapacağı illeri ve konut sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılıyor. Her il için tarihler değişmekle birlikte 28 Temmuz'a kadar alınacak. İşte dairenin satışının yapıldığı iller ve ucuz konut kampanyaları!
TOKİ'den 16 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor. 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatlarının 300 bin liradan başladığı görülüyor. Bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde yüzde 10, 20, 25 peşinat ve 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlandığı görülüyor. Uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzü gülecek. İşte TOKİ Haziran - Temmuz ayı güncel konut kampanyaları!
KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ, ÇERİKLİ MAHALLESİ 2. ETAP 113 ADET KONUT SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ, ÇERİKLİ MAHALLESİ 2. ETAP
113 ADET KONUT kapsamında üretilecek 4 adet konut satışa sunulacaktır.