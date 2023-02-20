1 gram altını olan bile fırtınaya hazır olsun. Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti. Çılgın hareketlilik başlıyor. Altın fiyatları her dönem olduğu gibi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fiyatlarda son dönemde yaşanan düşüşler dikkatleri üzerine çekerken uzman isimler tarafından yapılan yorumlar ön plandaki yerini aldı. Altın fiyatlarının hareket edeceği rota bu bağlamda merak konusu oldu.