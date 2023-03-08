1 gram altını olan bile sükûnetle beklesin! Dünyaca ünlü banka yeni güzergahı tayin etti! Fitil ateşlenecek, çılgın hareketlilik başlıyor. Altın fiyatları her dönem olduğu gibi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fiyatlarda son dönemde yaşanan düşüşler dikkatleri üzerine çekerken uzman isimler tarafından yapılan yorumlar ön plandaki yerini aldı. Altın fiyatlarının hareket edeceği rota merak konusu oluyor.