1 Ekim EYT yasası son dakika haberi: Müjde öncesi son dakika uyarısı! EYT çıkmadan önce bunları yapın, emeklilik fırsatını kaçırmayın! 48, 49 yaşında olanlar...
Müjdeli haber ilk ağızdan geldi! Son dakika açıklamalar peş peşe geliyor! Vatandaşları heyecanlandıran haber bakanlıktan geldi! EYT çıkmadan evvel bireylerin yapması gerekli olanlar açıklandı. EYT formülünün yakın bir vakit dilimi içerisinde kamuoyuna açıklanmasının sonrasında emeklilik fırsatını vatandaşlar kaçırmak istemiyor. EYT hususu her vakitte konumunu korumaya devam ediyor. Burada hangi tür bir çözüm bulunacağı ise merak hususu.
EYT yasası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. EYT konusundaki bir soru üstüne Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz. Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanmış ve Meclis takvimine alınmış olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, EYT düzenlemesine dair de şu ifadeleri kullandı;
EYT için Aralık ayı önemli!
EYT yasasının Aralık ayıyla birlikte meclisten geçerek vatandaşlara sunulması bekleniyor. Sonuç olarak prim gününü ödeyen vatandaşlara yaşa takılmaksızın süratli ve kurumsal hizmetler çerçevesi altında emekli olabilecekler.
EYT yasasının meclisten geçeceği hususu memurların gündeminde olan ilk başlık haberleri arasında bulunuyor. İlk emekli maaşının ne vakit alınacağı ve hangi gün alınacağı ise belirsizliğini koruyor.