1 Ekim EYT yasası son dakika haberi: Müjde öncesi son dakika uyarısı! EYT çıkmadan önce bunları yapın, emeklilik fırsatını kaçırmayın! 48, 49 yaşında olanlar...

EYT yasası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. EYT konusundaki bir soru üstüne Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz. Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanmış ve Meclis takvimine alınmış olacağını belirtti.