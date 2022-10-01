1 Ekim EYT yasası son dakika haberi - EYT ile emekli olacak kişi sayısı belli oldu! Tarih açıklandı! 48, 49 yaşında olanlar...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT düzenlemesi ile ilk etapta 1 milyondan fazla vatandaşın emekli olacağını açıkladı. EYT'nin çıkış tarihi ise Ocak ayı başı olarak açıklandı.
Son dakika açıklamalar peş peşe geliyor! Vatandaşları heyecanlandıran haber bakanlıktan geldi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT'lilere yönelik planlama konusu ile ilgili çok mühim açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, EYTdüzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların miktarını açıkladı.
EYT ile emekli olacak kişi sayısı belli oldu!
Sarıeroğlu, "Şu anda geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak" dedi.
Tarih açıklandı!
AK Parti Grup Başkanvekili Av. M. Emin Akbaşoğlu27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında gündemini değerlendirdi. Akbaşoğlu, açıklamalarında Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaları aktararak sorunun üzerinde çalışmaların tamamlandığını ve netleşmesinin çok uzun zamana yayılmayacağı mesajını verdi. Akbaşoğlu, "Ocak ayı başında EYT'nin netleşeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, EYT düzenlemesine dair de şu ifadeleri kullandı;
EYT için Aralık ayı önemli!
EYT yasasının Aralık ayıyla birlikte meclisten geçerek vatandaşlara sunulması bekleniyor. Sonuç olarak prim gününü ödeyen vatandaşlara yaşa takılmaksızın süratli ve kurumsal hizmetler çerçevesi altında emekli olabilecekler.